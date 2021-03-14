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أمراء سعوديون يردون على تغريدة ضاحي خلفان بشأن "مخطط احتلال مكة"

الإثنين 15 مارس 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمراء سعوديون يردون على تغريدة ضاحي خلفان بشأن "مخطط احتلال مكة"



الرياض/سما/

أثار نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة، طالب فيها مئات الآلاف من المسلمين السنة بالالتفاف حول مكة وحمايتها من إيران.

ورد الأمير السعودي فيصل بن تركي بن فيصل، على التغريدة، وقال: "مكة المكرمة وبيت الله الحرام له رب يحميه، ثم إمامنا اسمه خادم الحرمين الشريفين، وخلفه دولة ورجال هم أحفاد الصحابة قد خصهم الله بحماية المقدسات، أرواحهم رخيصة في سبيل شبر منها !!!".


فيما قال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، في تغريدة: "إذا توالت إساءاتك لي بشكل متكرر فلن أقبل أن يكون عذرك: هل تشكك في محبتي لك؟.. نعم سأشكك وإذا كانت هذه الإساءات تعبر عن المحبة فأعفني من محبتك علّني أعدم محبتك..!".


وكان ضاحي خلفان، قال عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر: "اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات وأقسموا أننا نفديها بالأرواح يا أهل السنة...حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون"

#ضاحي خلفان #أمراء السعودية #احتلال مكة

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