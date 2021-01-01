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بالأسماء.. وفد حركة "فتح" يتوجه للقاهرة للمشاركة في الحوار الوطني

الإثنين 15 مارس 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. وفد حركة "فتح" يتوجه للقاهرة للمشاركة في الحوار الوطني



رام الله /سما/

توجه وفد حركة "فتح" اليوم الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في الحوار الوطني المزمع عقده خلال اليومين المقبلين، ويضم أعضاء اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب، عزام الأحمد، سمير الرفاعي، أحمد حلس، روحي فتوح.

ومن المقرر، أن يبدأ الحوار الوطني، بالقاهرة غدًا الثلاثاء، وذلك بعد شهر واحد، من حوار مماثل تم الاتفاق من خلاله على عدة مخرجات، تتعلق بالانتخابات التشريعية المقررة في 22 من آيار/مايو المقبل.

وبدأت وفود الفصائل الفلسطينية، اليوم الاثنين، بمغادرة قطاع غزة، متوجهين إلى العاصمة المصرية، القاهرة، عبر (معبر رفح البري)، علمًا بأن وفداً من لجنة الانتخابات المركزية، سيشارك في هذا الحوار، ممثلاً بالمدير التنفيذي، هشام كحيل.

#حركة فتح #حوارات القاهرة #الانتخابات الفلسطينية

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