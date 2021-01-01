  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الدفاع التركي: نرغب بعلاقات جيدة مع مصر واليونان

الإثنين 15 مارس 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع التركي: نرغب بعلاقات جيدة مع مصر واليونان



أنقرة/سما/

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، رغبة بلاده بوجود علاقات جيدة مع دول الجوار بما فيها مصر واليونان.

وجاءت تصريحات أكار خلال تعليقه على المناورات العسكرية التي تجريها اليونان في البحر المتوسط، حيث أكد أن "تخلي اليونان عن مواقفها الاستفزازية مهم لأمن المنطقة".


واعتبر أكار في تصريحاته أن "اليونان تمنع إقامة علاقات حسن جوار مع تركيا من خلال ممارساتها الاستفزازية".
وتابع أكار قائلا "نرغب في بناء علاقات جيدة مع دول الجوار بما فيها مصر واليونان".

صرحت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني (GEETHA)، السبت الماضي، بأنها خططت لمناورات جوية مع القوات الأمريكية. وقالت:

لن تؤدي التدريبات المشتركة إلى زيادة القدرات القتالية للوحدات المشاركة فحسب، بل ستزيد من إمكانية التشغيل البيني بين الحليفين.

وأضاف البيان الصحفي، "أن مشاركة القوات المسلحة اليونانية في هذه العملية تثبت الدور المهم الذي تلعبه اليونان والولايات المتحدة في الدفاع والأمن لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، لا سيما في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل المحدثة".


كجزء من هذه التدريبات، تم دمج الفرقاطة البحرية اليونانية "بسارا" مع مجموعة آيزنهاور كاريير سترايك (IKE CSG).

كما ستشارك في التدريبات غواصتان تابعتان للبحرية اليونانية وعدة طائرات مقاتلة.

#وزير الدفاع التركي #مصر #اليونان #خلوصي آكار #العلاقات التركية المصرية

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة تنتخب إمرأة.. حماس تنشر أسماء أعضاء مكتبها السياسي في غزة

"صدمة بتل أبيب".. تفاصيل جديدة بشأن الخلاف مع الاردن: نتنياهو أوعز بإغلاق المجال الجوي!

شاهد: وصول القيادي بالتيار الإصلاحي رشيد أبو شباك إلى قطاع غزة

عدنان ضميري يكشف بالصور: كيف اعترضت العصابة ابنه بثلاث سيارت؟

عمان كانت أذكى .. هكذا حاول نتنياهو معاقبة الاردن بعد عرقلة زيارته للامارات !

اسعار العملات مقابل الشيكل

وفاة شاب من غزة بحادث سير في تركيا

الأخبار الرئيسية

----------------------

القدوة : الرئيس عباس أصدر قراراً بوقف الدعم عن مؤسسة الشهيد عرفات

وزيرة الصحة : تسجيل 25 حالة وفاة و2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حماس : نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

عمان كانت أذكى .. هكذا حاول نتنياهو معاقبة الاردن بعد عرقلة زيارته للامارات !

عائلة غولدين تهاجم جيش الاحتلال : كل شيء يدخل غزة والجنود لا يعودون

اعلان سما رسائل