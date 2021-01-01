وزير الدفاع التركي: نرغب بعلاقات جيدة مع مصر واليونان

أنقرة/سما/

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، رغبة بلاده بوجود علاقات جيدة مع دول الجوار بما فيها مصر واليونان.

وجاءت تصريحات أكار خلال تعليقه على المناورات العسكرية التي تجريها اليونان في البحر المتوسط، حيث أكد أن "تخلي اليونان عن مواقفها الاستفزازية مهم لأمن المنطقة".



واعتبر أكار في تصريحاته أن "اليونان تمنع إقامة علاقات حسن جوار مع تركيا من خلال ممارساتها الاستفزازية".

وتابع أكار قائلا "نرغب في بناء علاقات جيدة مع دول الجوار بما فيها مصر واليونان".

صرحت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني (GEETHA)، السبت الماضي، بأنها خططت لمناورات جوية مع القوات الأمريكية. وقالت:

لن تؤدي التدريبات المشتركة إلى زيادة القدرات القتالية للوحدات المشاركة فحسب، بل ستزيد من إمكانية التشغيل البيني بين الحليفين.

وأضاف البيان الصحفي، "أن مشاركة القوات المسلحة اليونانية في هذه العملية تثبت الدور المهم الذي تلعبه اليونان والولايات المتحدة في الدفاع والأمن لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، لا سيما في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل المحدثة".



كجزء من هذه التدريبات، تم دمج الفرقاطة البحرية اليونانية "بسارا" مع مجموعة آيزنهاور كاريير سترايك (IKE CSG).

كما ستشارك في التدريبات غواصتان تابعتان للبحرية اليونانية وعدة طائرات مقاتلة.