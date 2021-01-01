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تأجيل النظر بالتماس لإغلاق معابر غزة ووقف نقل المساعدات

الإثنين 15 مارس 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل النظر بالتماس لإغلاق معابر غزة ووقف نقل المساعدات



القدس المحتلة /سما/

أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، النظر في التماس قدمته عائلة الجندي هدار غولدن الذي يعتقد أنه أسير حي لدى حماس بغزة، لإغلاق معابر القطاع ووقف نقل المساعدات.

وطلب فريق الدفاع عن عائلة غولدن الامتناع عن رفض الالتماس، وتأجيل النظر فيه، حيث قرر القضاة لاحقًا تأجيل النظر فيه بعد 25 يومًا.

وتطلب العائلة إغلاق المعابر ووقف المساعدات لحين إعادة الإسرائيليين المحتجزين بغزة.

وتقرر التأجيل لحين لانتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بحرية الحصول على معلومات حول المساعدات التي تنقل لغزة.

وأبلغ القضاة عائلة الجندي أنه طالما لم يتم استنفاد الإجراء ولا توجد حتى الآن معلومات يمكن أن توفر أساسًا واقعيًا، فلا يمكنهم البدء في الاستماع إلى الالتماس.

ووجه القضاة توبيخًا لما يسمى "ممثل الدولة" وطالبوه بتقديم توضيحات حول الالتماس.

وأبدت عائلة غولدن استيائها من سلوك الحكومة على مدى أكثر من 6 سنوات، متهمةً إياها بالتقصير والكذب في الكثير من الأحيان بشأن وعودها التي تقدمها لإعادة نجلها والآخرين.

#العليا الاسرائيلية #هدار غولدن #حماس #قطاع غزة

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