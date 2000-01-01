اسرائيل: استكمال تطعيم العمال الفلسطينيين ولا حاجة لحجز دور مسبقًا

القدس المحتلة/سما/

استكمالا لحملة تطعيم العمال التي انطلقت الاسبوع الماضي قالت اسرائيل انه اعتبارًا من اليوم (الاثنين) وحتى يوم الخميس، يمكن للعمال الفلسطينيين الوصول إلى مجمع التطعيمات في المعابر بدون الحاجة لحجز دور مسبقًا عن طريق صاحب العمل، وإنما من خلال إبراز تصريح عمل ساري المفعول فقط.



ووفقا للمواقع العبرية سيستمر العمل في مجمعات التطعيمات الثمانية التي أقيمت في المعابر التالية: الجلمة، و (300)، وجبعة، والظاهرية، وطولكرم، وقلقيلية، ونعلين وترقوميا بين الساعات 10:00 صباحًا و17:00 مساءً.

وستنتهي الحملة في يوم الخميس المقبل (18/03)، على أن تُفتح المجمعات بعد أسبوعين (04/04) لمدة أسبوعين إضافيين من أجل إعطاء الجرعة الثانية من التطعيم، حسب الاستدعاء الذي استلمه العمال عند تلقي التطعيم الأول.