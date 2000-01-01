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اتحاد موظفي الأونروا: تعليق الدوام بشكلٍ جزئي غداً الثلاثاء في مدارس الوكالة بغزّة

الإثنين 15 مارس 2021 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد موظفي الأونروا: تعليق الدوام بشكلٍ جزئي غداً الثلاثاء في مدارس الوكالة بغزّة



غزة/سما/

أعلن اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، عن تعليق الدوام بشكل جزئي في مدارس "الأونروا" يوم غد الثلاثاء.

وأكّد الاتحاد في بيانٍ صحفي، أنّ غداً سيكون تعليق لدوام مدارس "الأونروا" في الحصة الأخيرة، بالفترتين الصباحية والمسائية، وذلك استمراراً لرفض سياسة التقليصات التي تُنفذها إدارة "الأونروا" خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أنّه سيتم تعليق الدوام في مكتب غزّة الإقليمي، مُشدّداً على رفضه الكامل للقرارات التي تمس حقوق الموظفين، والتي تنال من أمنهم، أو حل الأزمة المالية على حساب الموظفين.



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#اتحاد موظفين اونروا #غزة #تعليق الدوام
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