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جنرال إسرائيلي: 2000 صاروخ ستطلق علينا يوميا في حرب مستقبلية مع "حزب الله"

الإثنين 15 مارس 2021 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي: 2000 صاروخ ستطلق علينا يوميا في حرب مستقبلية مع "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

حذر قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية الجنرال أوري غوردين، من أن إسرائيل ستتعرض لهجمات بـ2000 صاروخ ومقذوف كل يوم خلال حرب مستقبلية مع "حزب الله" اللبناني.


وقال غوردين خلال مشاركته في مؤتمر بالقدس اليوم الاثنين، إن ذلك سيشكل تحديا لقدرات إسرائيل الدفاعية العسكرية والمدنية، لكنه أضاف: "يجب أن يعرف الأعداء على الجبهات المختلفة أنه إذا لزم الأمر، سنشغل قوة عسكرية لم يسبق لها مثيل من قبل".

وتابع: "يعلمون أنهم لا يستطيعون هزيمتنا في ساحة المعركة، لذا يحاولون نقل الحرب إلى جبهة ثانية وهي منازلنا وفي مدننا"، مشيرا إلى أنه "ينبغي على أعداء إسرائيل أن يعلموا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية قادرة على الصمود وقد أثبتت ذلك في الماضي".

تعتقد إسرائيل أن "حزب الله" يمتلك اليوم ترسانة من حوالي 150 ألف صاروخ مقذوف، بعضها يتميز بالقدرة على ضرب أي مكان داخل الدولة العبرية.

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