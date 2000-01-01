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الملك سلمان يبعث برسالة خطية الى أمير الكويت... هذه تفاصيلها

الإثنين 15 مارس 2021 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان يبعث برسالة خطية الى أمير الكويت... هذه تفاصيلها



الرياض/سما/

أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، رسالة خطية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتتعلق رسالة ملك السعودية لأمير الكويت بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان يحمل الرسالة الخطية السفير السعودي لدى الكويت، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، وتلقاها نائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر السيف.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أمس الأحد، إن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، غادر إلى أوروبا في زيارة خاصة دون أن تكشف عن وجهته تحديدا.

وأضافت أن الأمير أجرى في مدينة نيويورك الأمريكية فحوصات طبية معتادة "تكللت بالنجاح".

وكان في وداع الأحمد سفير الكويت لدى واشنطن، سالم عبد الله الجابر الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي، وقنصل عام دولة الكويت لدى مدينة نيويورك حمد الهزيم، وأعضاء السفارة، بحسب المصدر ذاته.

وفي الرابع من مارس/آذار الجاري، غادر أمير الكويت نواف الأحمد بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة، "لإجراء فحوصات طبية معتادة"، على ما أفادت به "كونا" وقتها.

#الملك سلمان #امير الكويت #الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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