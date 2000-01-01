نقابة المهندسين تنظم حفلاً لتكريم الحاصلين على الشهادات العليا

احتفلت نقابة المهندسين في شمال قطاع، بتنسيب 100 مهندس ومهندسة فيما كرمت عددا من مهندسيها الحاصلين على الشهادات العليا والحاصلين على الجوائز العلمية وتكريم عدد من البلديات والمؤسسات والشركات التي ساهمت في مشروع تدريب ودمج الخريجين في سوق العمل. وذلك في فندق المتحف على شاطئ بحر غزة، بحضور جماهيري واسع من المهندسين والمهندسات ولفيف من الشخصيات الاعتبارية من وكلاء وزارات ورؤساء بلديات ومؤسسات. وبدوره أكد م. ناجي سرحان نقيب المهندسين على أن هذه الدورة هي دورة الوحدة الوطنية وأن النقابة تحتفل بتنسيب الخريجين الذي سهروا الليالي من اجل تحقيق هذا الإنجاز وهذا الحلم للالتحاق بركب المهندسين الذين هم قادة المجتمع.

وقال م. سرحان:” إن مجلس النقابة التوافقي هو مجلس لكل المهندسين معلنا عن تقديم منحة بواقع 5 دورات تدريبية مجانية لكل خريج فيما شكر مجلس إدارة فرع الشمال على جهودهم الكبيرة في خدمة المهندسين والمهندسات”.

وأضاف م. سرحان أنه خلال شهر سيتم الانتهاء من اعداد نظام ممارسة المهنة وعدد من أنظمة النقابة موضحا تمسك نقابته بحقوق المهندسين من علاوة مهنة ومخاطرة وتثبيت للعقود.

وفي كلمته أوضح م. محمد العسكري رئيس فرع الشمال أن هذا يوم مشهود لنقابة المهندسين وهي تحتفل بكوكبة مميزة من أبناء النقابة مشيدا بالجهود والابداعات الهندسية التي حققها المهندسون موجها التحية لكافة المهندسين ولأسرانا المهندسين على وجه الخصوص.

واستعرض م. العسكري أبرز محطات العمل النقابي والإنجازات التي حققتها النقابة خلال عام على صعيد التشغيل والتدريب وحقوق المهندسين والأنشطة النقابية المختلفة من مؤتمرات وورش عمل.

كما أعلن م. العسكري عن توفير 55 فرصة تدريب مدفوع الأجر للخريجين من خلال البلديات والشركات موجها التحية لرؤساء بلديات جباليا النزلة وبيت لاهيا وبيت حانون وأم النصر وشركة الأهرام الذهبية وباقي الجهات المشاركة في هذه المنحة.

كما ثمن م. العسكري جهود صندوق تطوير واقراض البلديات في توفير برامج تشغيل للمهندسين ضمن مواجهة جائحة كورنا فيما شكر عموم المهندسين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الفرع على تجهيز فعالية التكريم.

ومن جهته أكد د. أسامة العيسوي ممثل الكتل الهندسية على الوحدة الوطنية ودعم الكتل الهندسية لعمل المجلس التوافقي الذي يقدم خدماته للمهندسين والمهندسات مشيدا بتميز المهندسين المحتفى بهم.

وقدم د. العيسوي الشكر لكافة المؤسسات والشركات التي ساهمت في دعم مشاريع التدريب مطالبا منهم بذل المزيد من الجهود.

وأكد د. العيسوي أن هذا المجلس هو مجلس الوحدة وأن رسالة هذا المجلس بعد مرور عام من الإنجازات الحافلة هي ان نسير موحدين نحو القدس والتحرير.

في كلمة تحدث الخريجين تحدت كل من م. عبد الله النجار وم. شرين ثابت حول قصص نجاحهم واستفادتهم من مشروع التدريب والتأهيل في سوق العمل مقدمين الشكر لنقابة المهندسين فرع الشمال على هذه الفرصة التي أتاحتها لهم.

وتخلل الحفل تكريم أسرة الأسير المهندس محمد الحلبي وعدد من الحاصلين على الجوائز العلمية والشهادات العليا والمنتسبين الجدد للنقابة وفقرات الشعر والتراث الشعبي.