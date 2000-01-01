محافظة قلقيلية تزود مستشفى عمر القاسم في عزون بعدة اسطوانات أوكسجين

قلقيلية / سما /

زودت محافظة قلقيلية، اليوم الإثنين، مستشفى عمر القاسم في بلدة عزون شرق قلقيلية، بعدد من اسطوانات الأوكسجين، لعلاج مرضى فيروس "كورونا".

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، إنه في ظل ازدياد عدد الإصابات بالفيروس، فقد قررت المحافظة وبالتعاون مع اللجنة الطبية المنبثقة عن اللجنة العليا لمكافحة "كورونا"، شراء 8 اسطوانات أوكسجين (6 بسعة 40 لترا، واثنتان بسعة 14 لترا) وتزويد مستشفى عمر القاسم في بلدة عزون بها.

ودعا رواجبة المواطنين إلى الالتزام بالحجر المنزلي، واتباع إجراءات الوقاية حرصا على سلامتهم.