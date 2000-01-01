القدوة : الرئيس عباس أصدر قراراً بوقف الدعم عن مؤسسة الشهيد عرفات

رام الله/سما/

كشف ناصر القدوة، رئيس مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، عن قرار صادر عن منظمة التحرير والرئيس محمود عباس بوقف الدعم الفوري عن المؤسسة.

وأوضح القدوة خلال لقاء له مع مجموعة من الصحفيين عبر تطبيق "زووم" ظهر اليوم الاثنين، أن وثيقة قد صدرت بسرعة وقف كافة أشكال الدعم عن مؤسسة ياسر عرفات.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء الحاقاً بالقرار السباق المتعلق بفصله من اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومن الحركة بشكل عام، بقرار مباشر من الرئيس محمود عباس.

يذكر إلى أن قرار الفصل بحق القدوة جاء عقب قراراه تشكيل قائمة لخوض غمار الانتخابات التشريعية بعيداً عن قائمة حركة "فتح"، وبسبب عدم التزامه بقرارات مركزية الحركة رغماً أنه عضواً فيها.





