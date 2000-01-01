  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القدوة : الرئيس عباس أصدر قراراً بوقف الدعم عن مؤسسة الشهيد عرفات

الإثنين 15 مارس 2021 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدوة : الرئيس عباس أصدر قراراً بوقف الدعم عن مؤسسة الشهيد عرفات



رام الله/سما/

كشف ناصر القدوة، رئيس مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، عن قرار صادر عن منظمة التحرير والرئيس محمود عباس بوقف الدعم الفوري عن المؤسسة.

وأوضح القدوة خلال لقاء له مع مجموعة من الصحفيين عبر تطبيق "زووم" ظهر اليوم الاثنين، أن وثيقة قد صدرت بسرعة وقف كافة أشكال الدعم عن مؤسسة ياسر عرفات.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء الحاقاً بالقرار السباق المتعلق بفصله من اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومن الحركة بشكل عام، بقرار مباشر من الرئيس محمود عباس.

يذكر إلى أن قرار الفصل بحق القدوة جاء عقب قراراه تشكيل قائمة لخوض غمار الانتخابات التشريعية بعيداً عن قائمة حركة "فتح"، وبسبب عدم التزامه بقرارات مركزية الحركة رغماً أنه عضواً فيها.



----------------------

#الرئيس عباس #ناصر القدوة #ياسر عرفات #مؤسسة الشهيد ياسر عرفات

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة تنتخب إمرأة.. حماس تنشر أسماء أعضاء مكتبها السياسي في غزة

"صدمة بتل أبيب".. تفاصيل جديدة بشأن الخلاف مع الاردن: نتنياهو أوعز بإغلاق المجال الجوي!

شاهد: وصول القيادي بالتيار الإصلاحي رشيد أبو شباك إلى قطاع غزة

عدنان ضميري يكشف بالصور: كيف اعترضت العصابة ابنه بثلاث سيارت؟

هيئة المعابر: الجانب المصري فرض 25 دولاراً إضافية لكل من يغادر قطاع غزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

عمان كانت أذكى .. هكذا حاول نتنياهو معاقبة الاردن بعد عرقلة زيارته للامارات !

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 25 حالة وفاة و2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حماس : نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

عمان كانت أذكى .. هكذا حاول نتنياهو معاقبة الاردن بعد عرقلة زيارته للامارات !

عائلة غولدين تهاجم جيش الاحتلال : كل شيء يدخل غزة والجنود لا يعودون

860x484 (4)

صور| وفود الفصائل تغادر غزة باتجاه القاهرة تمهيدا للجولة الثانية من الحوار

اعلان سما رسائل