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الصراخ في وجه الطفل يضر بدماغه

الإثنين 15 مارس 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصراخ في وجه الطفل يضر بدماغه



وكالات / سما /

حذرت دراسات حديثة من أضرار جسدية ونفسية يسببها الصراخ في وجه الطفل من بينها الإضرار بصحة دماغه فضلا عن التأثير النفسي عليه.

وعرضت بوابة "أخبار اليوم" المصرية عدة أضرار للصراخ في وجه الأطفال لتحذير الآباء والأمهات من مثل هذا السلوك الشائع لدى الكثيرين.

رغم أن الآباء والأمهات يصرخون في وجوه أطفالهم عادة لردعهم عن الإتيان بسلوك خاطئ، إلا أن دراسة حديثة أثبتت أن هذا يمكن أن يدفع الطفل فيما بعد إلى تكرار السلوك نفسه بطريقة أكثر سوءاً، ولذلك يجب تغيير الطريقة إلى أخرى للتعامل مع الطفل عندما يرتكب الأخطاء.

التأثير على نمو الدماغ

وأظهرت الأبحاث أن الدماغ البشري يتعامل مع الأمور السلبية بطريقة أكثر سرعة منها مع تلك الإيجابية، حيث أن معاملة الطفل بطريقة سيئة من خلال الصراخ مثلا يمكن أن يؤدي إلى حدوث تغيير سيئ في عملية نمو دماغه.

الاكتئاب

من الطبيعي أن يشعر الطفل الذي يتعرض للأذى اللفظي بالأذى وهو ما ينعكس بشكل سلبي على حالته النفسية ومع مرور الوقت من الممكن أن يعاني من الاكتئاب حيث ان الأولاد الذين تم التعامل معهم عن طريق الصراخ والعنف الكلامي أظهروا مشاكل نفسية وعقلية في مرحلة المراهقة.

الصحة العامة

يمتد تأثير الصراخ في وجه الطفل إلى الصحة العامة، فقد يتسبب التوتر الذي يسببه الصراخ في وجه الطفل بمعاناته مع مرور السنوات من بعض الأوجاع المزمنة.

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