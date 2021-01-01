أمازون تعلن عن أول مشروعاتها للطاقة المتجددة في سنغافورة

وكالات / سما /

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون اليوم الاثنين عن أول مشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة بسنغافورة والذي يوفر أكثر من 62 ميجاوات باستخدام الطاقة الشمسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة الأمريكية القول إن أعمال البناء في المشروع ستكتمل عام 2022 وسيكون من أكبر محطات الطاقة الشمسية المتحركة في سنفافورة.

ومن المتوقع وصول إنتاج المشروع إلى حوالي 80 ألف ميجاوات/ساعة من الكهرباء بما يكفي لتغطية استهلاك أكثر من 10 آلاف منزل.

وبحسب بيان منفصل وقعت شركة "صن سيب جروب" السنغافورية اتفاقا طويل المدى مع أمازون للحصول 62 ميجاوات من إنتاج المشروع وضخها إلى الشبكة القومية لنقل الكهرباء في سنغافورة وهو ما يساعد أمازون في تحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة.