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مهووسو السيلفي.. كيف فعلوها في تلك الأماكن؟..صور

الإثنين 15 مارس 2021 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهووسو السيلفي.. كيف فعلوها في تلك الأماكن؟..صور



وكالات

يحرص أناس كثيرون على التقاط صور "سيلفي"، حتى يحتفظوا بذكريات من أماكن زاروها، لكن توثيق هذه اللحظات الجميلة بالعدسة، ليس أمرا آمنا على الدوام، لا سيما عند التقاط سيلفي في مرتفعات أو مواقع بالغة الخطورة.


وأضحى الخبراء ينبهون بشكل متزايد إلى ما يعرف بـ"سيلفي الموت"، والمقصود به هم الضحايا الذين يلقون حتفهم في مختلف دول العالم، بينما يحاولون التقاط صورة سيلفي.



أسطح المباني تغري ملتقطي السيلفي
وبين سنتي 2011 و2017، لقي 259 شخصا في العالم مصرعهم، وهو يحاولون التقاط صورة سيلفي، في أماكن كانت تتطلب قدرا من الحذر.

وصدرت هذه الأرقام المرعبة في مجلة "فاميلي ميديسين آند برايمري كير" المختصة في الشؤون الطبية والرعاية.



سيلفي في أعالي تمثال المسيح الفادي في ريو ديجانيرو

 وساهمت منصات التواصل الاجتماعي في زيادة إقبال الناس على التقاط صور السيلفي، من أجل مشاركتها مع الأصدقاء أو المتابعين.



مهووسو السيلفي يقفون على خطوة من الموت
 

لكن حصد الإعجاب على منصات التواصل، أو تلقي تعليقات كثيرة منبهرة، أمران قد ينتهيان بشكل مأساوي.



صورة سيلفي تحبس الأنفاس في هونغ كونغ

ويلجأ "مهووسو السيلفي" إلى أماكن مثل قمم الجبال المرتفعة أو شفير الهاوية وأسطح ناطحات السحاب، ثم يوثقون اللحظة، وهم يوزعون ابتسامات عريضة.



صورة سيلفي خطير في إحدى مناطق روسيا

ويلتقط محبو السيلفي صورهم، في هذه المواقع الخطيرة، وهم غير آبهين بالمخاطر التي تحدق بهم، رغم أن المسافة التي تفصلهم عن "الهلاك المحتمل" تكون قصيرة جدا.



مهووسو السيلفي يسعون لحصد الإعجاب والانبهار

وفي بعض الأحيان، لا يتوانى بعض محبي السيلفي عن التقاط صورة إلى جانب حيوانات بحرية خطيرة مثل القرش.



صورة سيلفي إلى جانب قرش

 ولا تقتصر مخاطر السيلفي على الأماكن الخطيرة فقط، بل تشمل أخذ صور السيلفي أثناء قيادة السيارة والانشغال عن الطريق.



سيلفي القطار شائع جدا في الهند وسريلانكا

وفي سنة 2014، كشفت وزارة النقل الأميركية، أن 33 ألف شخص أصيبوا في حوادث، لأنهم كانوا يقودون سياراتهم ويمسكون هواتفهم في الوقت نفسه.

وتعد الهند من أكثر دول العالم التي تسجل سقوط ضحايا السيلفي، ففي عام 2016، توفي 27 شخصا على الأقل في العالم بسبب صور سيلفي، كان نصفهم في الهند.

وفي مسعى إلى تطويق هذه الأزمة، طلبت وزارة السياحة الهندية، تحديد "النقاط الخطيرة" التي يلجأ إليها "مهووسو السيلفي" دون اكتراث بالأذى المحدق بحياتهم.


وحث خبراء على زيادة التوعية بمخاطر صور السيلفي المجنونة، لا سيما وسط اليافعين، إلى جانب تقييد الوصول إلى بعض الأسطح المرتفعة، والتي قد يجري استخدامها لالتقاط "سيلفي الموت".

#السيلفي #مهووسي السيلفي #سيلفي الموت

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