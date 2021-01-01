الهند تسعى للتحول إلى أكبر مركز لشركات التكنولوجيا الناشئة في العالم

وكالات / سما /

قال أومكار راي مدير عام "مناطق تكنولوجيا البرمجيات في الهند" (إس.تي.بي.آي) إن الهند تستهدف زيادة حصتها السوقية من منتجات البرمجيات في العالم بمقدار 10 أمثال بحلول .2025

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن راي قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند وصلت إلى 150 مليار دولار خلال العام الماضي في ظل وجود نحو 47ر4 مليون مهندس هندي يعملون في هذه الصناعة.

وأضاف أن "قصة الهند مثيرة ومبشرة للغاية. ونحن نستهدف التحول إلى أكبر مركز للشركات الناشئة في العالم واتخذنا العديد من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف".

وتركز الهند حاليا على كل التقنيات الصاعدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات التسلسلية إلى جانب دعم القطاعات ومراكز التفوق المحددة.