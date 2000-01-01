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وزيرة الصحة : تسجيل 25 حالة وفاة و2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 15 مارس 2021 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 25 حالة وفاة و2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 195، قلقيلية 92، نابلس 447، الخليل 540، طوباس 53، بيت لحم 167، ضواحي القدس 88، رام الله والبيرة 338، سلفيت 47، جنين 150، أريحا والأغوار 15"، قطاع غزة 166. 

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 114، قلقيلية 44، نابلس 179، الخليل 161، طوباس 46، بيت لحم 197، ضواحي القدس 118، رام الله والبيرة 231، سلفيت 84، جنين 49، أريحا والأغوار 32"، قطاع غزة 101. 

وتم تسجيل 24 حالة وفاة في الضفة الغربية: " طولكرم 4، نابلس 5، الخليل 5، بيت لحم 4، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 4، أريحا والأغوار 1"، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة. 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 181 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 53 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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