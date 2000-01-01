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الشعبية بغزة تنظم وقفة بذكرى اعتقال سعدات ورفاقه

الإثنين 15 مارس 2021 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية بغزة تنظم وقفة بذكرى اعتقال سعدات ورفاقه



غزة / سما /

نظمت لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، وقفة جماهيرية أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة، تزامنًا مع مرور الذكرى الخامسة عشر لاقتحام سجن أريحا واختطاف الأمين العام للجبهة أحمد سعدات ورفاقه منفذي عملية اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي.

وشارك في الوقفة العشرات من نشطاء وكوادر الجبهة، حيث تم رفع صور سعدات وعناصر خلية زئيفي، إلى جانب العديد من الأسرى والأسيرات من بينهم خالدة جرار.

وقال الأسير المحرر عوض السلطان عضو اللجنة المركزية للجبهة ومسؤول لجنة الأسرى فيها، إن هذه المناسبة ستبقى جرحًا عميقًا لن يندمل، مدينًا محاكمة سعدات ورفاقه لدى السلطة حينها.

وبين أن الجبهة وخلال حوارات القاهرة ستعمل من أجل وقف الاعتقالات السياسية بالكامل.

ولفت السلطان إلى موقف سعدات في رفضه الاعتراف بشرعية محاكم الاحتلال، وتحويل اعتقاله إلى ساحة مواجهة، مشيدًا بالحملات الوطنية والدولية التضامنية مع أمين عام الجبهة الشعبية وكافة الأسرى في سجون الاحتلال، داعيًا إلى المزيد من الحملات التي تسند الأسرى والعمل بكافة الأشكال من أجل تحريرهم وفضح ممارسات الاحتلال ضدهم.

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