شاهد.. فوزان غاليان للزعيم والصداقة في الممتازة

غزة / سما /

خطف شباب رفح فوزا غاليا من "أنياب" اتحاد الشجاعية (2-0), ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "الزعيم" الرفحي محمد الرخاوي (72), ومهند أبو زيد (95), ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة, ويبقى رصيد اتحاد الشجاعية 12 نقطة في المركز السادس.

الصداقة – الجلاء (1-0)

وحقق الصداقة انتصارا قاتلا على نظيره الجلاء (1-0).

وسجل هدف الصداقة صائب أبو حشيش (91), ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع, ويبقى رصيد الجلاء 5 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

وشهدت المباراة بعد نهايتها طرد نور الدين أبو شقفة من الجلاء.











