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5 مباريات في دوري غزة الاثنين

الإثنين 15 مارس 2021 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 مباريات في دوري غزة الاثنين



غزة / سما /

تجري مساء الاثنين, خمس مباريات على ملاعب قطاع غزة المعشبة, ضمن منافسات بطولة الدوري بمختلف درجاته.

ففي الدرجة الأولى, يلعب خدمات النصيرات مع خدمات خانيونس على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, والأهلي مع نماء على ملعب اليرموك بغزة, وبيت حانون الأهلي مع المجمع الإسلامي على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع.

وفي الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", يلتقي الزيتون مع الوفاق على ملعب فلسطين بغزة, بينما يلعب في فرع "الوسطى والجنوب", جماعي رفح مع أهلي النصيرات على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

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