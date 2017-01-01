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برشلونة يحسم موقفه من نجمه الفرنسي

الإثنين 15 مارس 2021 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يحسم موقفه من نجمه الفرنسي



وكالات / سما /

يسعى نادي برشلونة إلى تجديد عقد نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، حتى لا يخاطر النادي "الكتالوني" برحيله بشكل مجاني.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة في عام 2017 مدة 5 سنوات، ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي في عام 2022.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اللاعب الفرنسي يمر بفترة رائعة في برشلونة، لكن النادي بحاجة إلى حسم موقفه من بقاء أو رحيل اللاعب.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو", أن برشلونة سيقرر تجديد عقد الجناح الفرنسي قريبا، أو سيتعين عليه طرحه في "الميركاتو" الصيفي، من أجل الحصول على ربح مناسب.

وأشارت إلى أن ديمبلي على وشك البقاء، لأنه يشعر بأهميته مع المدرب رونالد كومان، الذي منحه مكانة بارزة في هجوم برشلونة على حساب أنطوان غريزمان.

#عثمان ديمبلي #ديمبلي #برشلونة

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