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متى سيتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي رسمياً؟

الإثنين 15 مارس 2021 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متى سيتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي رسمياً؟



وكالات / سما /

أصبح تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي مجرد مسألة وقت ليس أكثر، وذلك في ظل الفارق الكبير في عدد النقاط الذي يفصله عن مطارديه، على رأسهم مانشستر يونايتد.

مانشستر سيتي انتصر على فولهام في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 71 نقطة، محققاً انتصاره 22 في البطولة هذا الموسم، وأصبح على بعد خطوات صغيرة من استعادة اللقب الذي خسره في الموسم الماضي لمصلحة ليفربول.

ويبتعد مانشستر سيتي بفارق 14 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد، علماً أن الأخير لديه مباراة إضافية بحكم أن السيتزنز خاض مباراة مقدمة من الجولة 33 ضد ساوثهامبتون، والتي انتصر بها أيضاً بخماسية مقابل هدفين.

يملك مانشستر سيتي مصيره بين يديه، فهو لم يعد يكترث لنتائج الفرق الأخرى، لأن تتويجه باللقب متوقف على حصد بعض النقاط خلال المباريات الثمانية المتبقية لديه.

ويحتاج مانشستر سيتي لحصد 13 نقطة فقط لكي يتوج رسمياً باللقب، حيث سيصل السيتزنز حينها إلى النقطة 84، وهو أقصى ما يمكن أن يصل إليه مانشستر يونايتد في حال حقق الانتصار في جميع مبارياته، ومما لا شك فيه أن التعادل بالنقاط سيمنح رجال المدرب بيب جوارديولا أفضلية بحكم تفوقهم بفارق الأهداف.

وفي حال استمر مانشستر سيتي بتحقيق الانتصار في مبارياته القادمة، فإنه سيتوج باللقب بشكل رسمي في مباراة تشيلسي، التي ستقام يوم السبت الموافق 8 مايو، ضمن إطار الجولة 35.

وبالطبع يمكن لمانشستر سيتي أن يرفع كأس الدوري قبل هذا الموعد، وذلك في حال تعثر مانشستر يونايتد في إحدى مبارياته الأربعة القادمة، والأمر نفسه ينطبق على ليستر سيتي أيضاً الذي يحتل المركز الثالث خلف الشياطين الحمر بفارق نقطة واحدة.

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