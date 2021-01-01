زيدان يستعيد نجم ريال مدريد قبل لقاء أتالانتا

وكالات / سما /

يستعيد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، خدمات نجمه البرازيلي مارسيلو، في المباراة المقبلة ضد أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل النادي الملكي فريق بيرجامو في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، مساء الثلاثاء المقبل، برسم مباريات الإياب في دور الستة عشر للتشامبيونزليج.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأحد، أن مارسيلو أصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق الملكي في المباريات بعدما تدرب بشكل طبيعي اليوم مع بقية زملائه، مفيدةً بأنه سيكون متاحاً للدخول في قائمة الريال ضد الفريق الإيطالي.

وغاب مارسيلو عن مباراة ريال مدريد ضد إلتشي، وعاد للتدرب مع بقية زملائه في المران الجماعي اليوم، حيث قسم المدرب زيدان لاعبيه إلى قسمين حيث اكتفى من شارك أساسياً في مباراة الأمس بجلسات استشفاء وتدرب البدلاء ومن لم يشارك معاً.

وأوضحت ماركا أن ماريانو دياز، ألفارو أودريوزولا وداني كارفاخال لن يتمكنوا من المشاركة ضد الفريق الإيطالي في ظل استمرار غيابهم عن الحصص التدريبية للميرينجي.

وكان الريال قد حقق الانتصار بهدف دون رد في لقاء الذهاب ببيرجامو على حساب فريق المدرب جاسبريني.