فريق بلدية جباليا النزلة يتوج ببطولة البلديات لكرة القدم الخماسية

جباليا / سما /

فاز فريق بلدية جباليا النزلة ببطولة البلديات لكرة القدم الخماسية، التي نظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة في غزة ضمن فعاليات أسبوع القدس العالمي.

والتقى فريق بلدية جباليا النزلة في المباراة النهائية بفريق بلدية خانيونس، وفاز بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

وأحرز أهداف بلدية جباليا النزلة كلا من محمد عسلية وعماد الغرباوي، وصالح عسلية (هدفان).

وحضر مراسم تكريم الفريق كلا من رئيس البلدية م. مازن النجار ونائبه أ. صالح سلمان، حيث كرموا لاعبي الفريق وتقدموا بالشكر الجزيل للمجلس الأعلى للشباب والرياضة على تنظيم هذه البطولة الودية.