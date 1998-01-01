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وفاة الصحفي المصري عباس الطرابيلي متأثرا بمضاعفات كورونا

الإثنين 15 مارس 2021 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الصحفي المصري عباس الطرابيلي متأثرا بمضاعفات كورونا



القاهرة / وكالات /

 توفي يوم الجمعة الكاتب الصحفي المصري عباس الطرابيلي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ85 عاما.

وأصيب الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بفيروس كورونا قبل نحو 10 أيام، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالشيخ زايد نظرا لتدهور حالته الصحية.
وقالت ابنته الدكتورة عزة عباس الطرابيلي إنها “فوجئت بحالته الصحية وشعوره بضيق شديد في التنفس، وآلام في الصدر، فأبلغت على الفور الإسعاف ونقلته لأقرب مستشفى وهناك تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا”.
وأوضحت أن تشخيص الأطباء كان فشلا في عضلة القلب والصمام إثر إصابته بفيروس كورونا، ما جعل حالته متدهورة وتتطلب العناية المركزة.
جدير بالذكر أن الطرابيلي كاتب ومؤرخ مصري وله عمود يومي بصحيفتي “المصري اليوم” و”الوفد” ومن مواليد محافظة دمياط سنة 1936.
وعمل رئيسا لتحرير جريدة “الوفد” عام 1998، وله العديد من الكتب التاريخية التي تهدف إلى تنوير العقل المصري وإعادة تعريف الشعب المصري بتاريخه.
ومن أهم أعماله “أحياء القاهرة المحروسة” و”غرائب الأسماء المصرية والعربية” و”من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق”.

#عباس الطرالبيلي كورونا #مصر

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