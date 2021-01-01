موقع يكشف : تعيين مندوب للشرطة الإسرائيلية في الإمارات

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واللا العبري، اليوم الاثنين، أن وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، قرر تعيين مندوبًا دائمًا عن الشرطة الإسرائيلية، لدى دولة الإمارات.

وبحسب الموقع، فإنه من المتوقع أن تكون هذه الخطوة ثنائية، وأن ترسل الشرطة الإماراتية مندوبًا عنها إلى إسرائيل قريبًا.

وأشار الموقع، إلى أن أوحانا أبلغ نظيره الإماراتي سيف بن زايد، بالقرار، مشيرًا إلى أنه سيتم ابتعاث ضابط شرطة برتبة مقدم، وسيخدم لـ 4 سنوات، وسيكون مسؤولًا عن التواصل مع الشرطة المحلية والتنسيق بين الأطراف في الحالات التي تتطلب تعاونًا مشتركًا.

وقال أوحانا، إنه منذ التوصل لاتفاق السلام مع الإمارات، قمنا بتعميق علاقاتنا وتعاوننا في مجموعة متنوعة من المجالات المتعلقة بالأمن الداخلي.

"القدس"