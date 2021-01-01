  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يعزي العاهل الأردني ضحايا مستشفى السلط

الأحد 14 مارس 2021 11:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعزي العاهل الأردني ضحايا مستشفى السلط



غزة/سما/

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية برقية تعزية إلى الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بضحايا مستشفى السلط.

وقال هنية: تلقينا في حركة حماس ببالغ الحزن والألم وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره خبر الحادث الأليم الذي وقع في مستشفى السلط، وأدى إلى وفاة مواطنين أردنيين، سائلا الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة.

وتقدم هنية بخالص التعازي إلى الملك عبد الله والأردن حكومة وشعبا، وإلى أسر وعائلات الذين انتقلوا إلى رحمة الله.


وعبر عن تضامن الحركة مع الشعب الأردني الشقيق وعائلات الضحايا، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق عائلاتهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وسأل هنية الله أن يحفظ المملكة من كل مكروه وسوء، وأن يرفع عنا هذا الوباء، إنه سميع مجيب الدعاء.

#اسماعيل هنية #العاهل الاردني #ضحايا مستشفى السلط #الاردن #حركة حماس #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

"صدمة بتل أبيب".. تفاصيل جديدة بشأن الخلاف مع الاردن: نتنياهو أوعز بإغلاق المجال الجوي!

شاهد: وصول القيادي بالتيار الإصلاحي رشيد أبو شباك إلى قطاع غزة

خبراء يكشفون سبب تدهور العلاقات بين الأردن وإسرائيل وماذا سيحدث إذا تدخلت أمريكا ؟

ضجة في إسرائيل بعد الكشف عن إرسال الإمارات طائرة فاخرة لنتنياهو إلى عمّان

شاهد: ردة فعل الفلسطيني بلال محمد على إصابة مروعة تلقاها في عينه بضربة ممنوعة

كشف تفاصيل جديدة و مثيرة عن دخول الشابة الإسرائيلية إلى سورية

الأسوأ حظا..شاب يصطاد سمكة بقيمة 2.6 مليون دولار ويأكلها مع أصدقائه... صور

الأخبار الرئيسية

بيبي

صحيفة عبرية: نتنياهو يحطم الديمقراطية ويمارس "الأبرتهايد الهادئ" ضد الفلسطينيين

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

90

لأول مرة تنتخب إمرأة.. حماس تنشر أسماء أعضاء مكتبها السياسي في قطاع غزة

الصحة تدق ناقوس الخطر: المنحنى الوبائي يتصاعد.. والمستشفيات الحكومية وصلت إلى الخط الأحمر

789

"صدمة بتل أبيب".. تفاصيل جديدة بشأن الخلاف مع الاردن: نتنياهو أوعز بإغلاق المجال الجوي!

اعلان سما رسائل