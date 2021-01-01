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الضابطة الجمركية تضبط أكثر من 4 طن دجاج لاحم مهرب من إسرائيل في محافظة قلقيلية

الأحد 14 مارس 2021 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية تضبط أكثر من 4 طن دجاج لاحم مهرب من إسرائيل في محافظة قلقيلية



قلقيلية /سما/

بناء على معلومات خاصة بمديرية قلقيلية : ضبط جهاز الضابطة الجمركية ،مساء اليوم الأحد شاحنة قادمة من اسرائيل محملة ب(4190) كغم دجاج لاحم في احدى البلدات شرق المحافظة، لا تحمل أي اوراق رسمية ومهربة من اسرائيل، إذ تم استدعاء الاخوة بمديرية الزراعة كجهة إختصاص، والتي أقرت بدورها التحفظ على الكمية؛ كونها ممنوعة بقرار من وزير الزراعة؛ وذلك لحماية المنتج المحلي الفلسطيني ولتعزيز صمود مربي الدواجن ودعمهم وإستكمال الاجراؤات القانونية الآزمة أصولاً.

ويهيب جهاز الضابطة الجمركية بالأخوة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن اي مواد فاسدة او مهربة من خلال الإتصال على الرقم المجاني لجهاز الضابطة الجمركية 132 او الصفحة الرسمية للجهاز من أجل توفير الأمن الصحي والغذائي لابناء مجتمعنا الفلسطيني وحماية الاقتصاد الوطني.

#جهاز الضابطة الجمركية

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