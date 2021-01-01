غانتس: ايران لن تحصل على سلاح نووي.. و"هذا ما يقوم به قائد الأركان وفقا لتعليماتي"!

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي وزعيم حزب "كاحول لافان" في لقاء خاص مع القناة العربية لشبكة i24NEWS، مساء اليوم الأحد، إن إيران تشكل خطر عالميا واعتبرها خطرا على استقرار المنطقة وهي تحد على دولة إسرائيل"ومن واجبي كوزير للأمن ان أؤكد في كل مناسبة على وجود مخططات عمل لمواجهة التحديات الأمنية البعيد والقريبة الشرقية والغربية من الجو والبحر والبر" وأضاف "هذا ما يقوم به قائد الأركان وفقا لتعليماتي".

وفي السياق قال بني غانتس بأن خيار الحرب يجب أن يكون الأخير، والخيار العسكري يجب أن يكون دائما جاهزا" وتابع لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح عسكري النووي، وممنوع على أمريكا ودول العالم أن توافق على ذلك، بل وممنوع على دول المنطقة أن توافق على ذلك".

وبخصوص علاقات إسرائيل بالدول العربية، قال غانتس بأن علاقاتنا مهمة جدا "وأنا آسف على التأخير الذي حصل في سبيل تطوير العلاقات وآمل أن تنضم دول أخرى لمسيرة السلام".

وبالحديث عن العلاقة الإسرائيلية الأردنية والزيارة السرية التي قام بها غانتس واشكنازي، قال "يجب أن نحافظ على العلاقات الثنائية بين البلدين" وأكد غانتس بأنه يولي الأردن عناية خاصة وهم يعرفون ذلك جيدا، وأن إسرائيل ليست حكرا على نتنياهو، وهو لم يقدم العلاقات جيدا".

الاستطلاعات لم تمنح "كاحول لافان" الريادة، قال غانتس بأن الحزب قوي وفي تقدم وسنواصل المسيرة من أجل أن نؤثر في السياسة الإسرائيلية، ويائير لابيد ويعلون اختارا أن يغادرانا".

واشار بني غانتس غلى أنه يعمل على تحسين البنى التحتي للمجتمعات العربية ومحاربة الجريمة وتحسين التعليم والعمل "لقد قمنا بجميد قرارات الهدم وقانون القومي".