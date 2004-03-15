  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن أسير على حاجز الجلمة شمال جنين بعد 17 عاما في الأسر

الأحد 14 مارس 2021 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن أسير على حاجز الجلمة شمال جنين بعد 17 عاما في الأسر



بيت لحم /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الأسير محمد اسعود شفيق كراجة (36 عاما) من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم، بعد أن أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال.

واستقبل عشرات المواطنين الأسير كراجة على حاجز الجلمة شمال جنين، وساروا بموكب سيارات نحو بلدة قباطية لبيت الأسير يوسف نزال حيث جرى استضافته هناك، قبل توجهه إلى مخيم عايدة.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كراجة بتاريخ 15/03/2004، حيث أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن 17 عاما.

وتقدم سمور وكافة العاملين في نادي الأسير بالتهـنـئـة القـلبـيـة الـحـارة من الأسـيـر المحـرر كراجة وعائلته لمناسبة تحرره، متمنيا الإفراج العاجل عن جميع أسرانا من ســجون الاحتلال.

#سلطات الاحتلال #افراج عن اسير

الأكثر قراءة اليوم

"صدمة بتل أبيب".. تفاصيل جديدة بشأن الخلاف مع الاردن: نتنياهو أوعز بإغلاق المجال الجوي!

شاهد: وصول القيادي بالتيار الإصلاحي رشيد أبو شباك إلى قطاع غزة

خبراء يكشفون سبب تدهور العلاقات بين الأردن وإسرائيل وماذا سيحدث إذا تدخلت أمريكا ؟

ضجة في إسرائيل بعد الكشف عن إرسال الإمارات طائرة فاخرة لنتنياهو إلى عمّان

شاهد: ردة فعل الفلسطيني بلال محمد على إصابة مروعة تلقاها في عينه بضربة ممنوعة

كشف تفاصيل جديدة و مثيرة عن دخول الشابة الإسرائيلية إلى سورية

الأسوأ حظا..شاب يصطاد سمكة بقيمة 2.6 مليون دولار ويأكلها مع أصدقائه... صور

الأخبار الرئيسية

بيبي

صحيفة عبرية: نتنياهو يحطم الديمقراطية ويمارس "الأبرتهايد الهادئ" ضد الفلسطينيين

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

90

لأول مرة تنتخب إمرأة.. حماس تنشر أسماء أعضاء مكتبها السياسي في قطاع غزة

الصحة تدق ناقوس الخطر: المنحنى الوبائي يتصاعد.. والمستشفيات الحكومية وصلت إلى الخط الأحمر

789

"صدمة بتل أبيب".. تفاصيل جديدة بشأن الخلاف مع الاردن: نتنياهو أوعز بإغلاق المجال الجوي!

اعلان سما رسائل