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الأردن: عبيدات شاهد نيابة في قضية مستشفى السلط

الأحد 14 مارس 2021 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: عبيدات شاهد نيابة في قضية مستشفى السلط



عمان /سما/

أكد مصدر قضائي أردني أن مدعي عام محافظة السلط يواصل التحقيق في ملابسات حادث انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط، الذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص من مرضى كورونا هناك.

وقال المصدر إن "مدعي عام السلط استمع اليوم لوزير الصحة المستقيل نذير عبيدات كشاهد نيابة في القضية".

وأضاف: "الادعاء العام سيحقق مع كل شخص يرد اسمه بالتحقيق"، مشيرا إلى أنه "لم يفرج عن المتهمين الخمسة الذين تم توقيفهم أمس السبت بسبب القضية".

وأوضح، أن "التحقيقات في حادثة مستشفى السلط الحكومي لاتزال مستمرة، إذ يبذل فريق التحقيق جهود مكثفة في القضية"، منوها إلى أنه "قد ينتج عنه توقيف أشخاص آخرين".

وشكل رئيس النيابات العامة في الأردن القاضي يوسف ذيابات أمس السبت، فريقا من المدعين العامين من عمان والسلط برئاسة نائب عام عمان القاضي حسن العبد اللات، وعضوية عدد من المدعيين العامين في المملكة للتحقيق.

#نذير عبيدات #الاوكسجين #حادثة السلط

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