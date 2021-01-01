قطر تدعو دول الخليج للاستعداد للتصدي لتداعيات مواجهة أمريكا مع روسيا والصين

الدوحة/سما/

دعا رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم دول الخليج، إلى الاستعداد للتصدي للتداعيات والمتغيرات الناجمة عن المواجهة الأمريكية مع كل من روسيا والصين.

حمد بن جاسم يدعو دول الخليج للاستعداد للتصدي لتداعيات مواجهة أمريكا مع روسيا والصينحمد بن جاسم يدعو إلى فتح حوار بين مجلس التعاون الخليجي وإيران

وكتب بن جاسم في سلسلة من التغريدات على "تويتر": "هذه المتغيرات قد تفرض واقعا جديدا وتحديات صعبة على المنطقة فهل نحن مستعدون أو هل سنكون مستعدين؟".

وأضاف: "روسيا بالنسبة لأمريكا مهمة من حيث كونها منافسا عسكريا لا يستهان به، وسوف تعمل واشنطن كذلك على منع أي نفوذ عسكري روسي في منطقتنا أو إبقائه في أضيق الحدود".



وتابع: "مع أنني أظن أن روسيا لا توازي في اعتبارات أمريكا أهمية الصين خصما ومنافسا وخاصة من الناحية الاقتصادية وما يترتب عليها من تبعات، وعليه فإن من المهم أن يكون لدى دولنا وعي عميق ونظرة ثاقبة تدرك وتستوعب المشهد العالمي المقبل بكل تفاصيله وتعقيداته للاستفادة من هذا الوضع".

وأوضح أن "الإدارة الأمريكية الجديدة تركز جهودها لإبطاء نمو الاقتصاد والتكنولوجيا الصينية، فهي تدرك أن التنين الصيني سيتجاوز في سنوات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة أمريكا، ليحتل الاقتصاد الصيني المرتبة الأولى في العالم".

وقال: "نحن في منطقتنا الخليجية لا بد أن تطالنا بعض حرارة هذه الحرب الاقتصادية بين العملاقين لأن الولايات المتحدة ستضغط بكل الوسائل علينا كي لا نطور التعاون الاقتصادي والعسكري مع الصين.