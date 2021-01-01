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رقص وأغان صاخبة في محيط الأقصى خلال مسيرة لجماعات الهيكل المزعوم

الأحد 14 مارس 2021 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رقص وأغان صاخبة في محيط الأقصى خلال مسيرة لجماعات الهيكل المزعوم



القدس المحتلة /سما/

 نظمت جماعات الهيكل المزعوم وما تسمى بالحركة النسائية للهيكل مساء اليوم الأحد، مسيرات جابت شوارع البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى يحملون الاعلام وينشدون الاهازيج والأغاني العنصرية بمناسبة قرب "عيد الفصح اليهودي".

وحملت جماعات الهيكل المزعوم مجسم للهيكل خلال المسيرة التي جابت باب سوق القطانين المفضي المسجد الأقصى المبارك وفي باب الحديد، عند حوش الشهابي وما يسمى ويزعمون انه (هكوتل هكتن- الهيكل المصغر) حيث رقصوا هناك وادوا صلوات تلمودية ثم خرجت مسيرة من باب العامود وأخرى من باب الاسباط باتجاه باب المغاربة مروراً بمقبرة باب الرحمة.

وتولت الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة حماية هذه المسيرات الاستفزازية لمشاعر المواطنين الفلسطينيين.

#جماعات الهيكل المزعوم #المسجد الاقصى #عيد الفصح اليهودي

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