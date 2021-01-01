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الرئيس يعزي العاهل الأردني بضحايا حادث مستشفى السلط

الأحد 14 مارس 2021 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي العاهل الأردني بضحايا حادث مستشفى السلط



رام الله /سما/

عزى الرئيس محمود عباس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بضحايا الحدث الأليم والمفجع في مستشفى السلط.

وعبر الرئيس في برقية التعزية، عن تعازيه القلبية الحارة للعاهل الأردني، وحكومة الأردن، ولعائلات الضحايا بهذا المصاب الأليم، داعيا الله عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق بكل الخير والتوفيق والازدهار.

وأعرب الرئيس عن التضامن التام مع الأردن في هذا الظرف العصيب، قائلا: "نحن على ثقة بأن الأردن الشقيق بقيادتكم الحكيمة وحكومتكم وأبناء شعبكم وبما لديه من المقومات والقدرات والامكانيات في المجال الطبي والمجالات كافة، سيتجاوز كما هو عهده تلك الظروف بكل شجاعة واقتدار".

#الرئيس عباس #الملك عبد الله الثاني #الاردن #مستشفى السلط #ضحايا مستشفى السلط

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