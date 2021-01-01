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أرسنال يقلب الطاولة على توتنهام (فيديو)

الأحد 14 مارس 2021 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرسنال يقلب الطاولة على توتنهام (فيديو)



لندن/سما/

قلب آرسنال تأخره بهدف نظيف إلى فوز 2-1 على ضيفه توتنهام مساء الأحد، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وسجل مارتن أوديجارد (44) وألكسندر لاكازيت (64 من ركلة جزاء)، فيما أحرز إريك لاميلا هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 33.
 
ورفع آرسنال رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.


 
واعتمد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا على طريقة اللعب 4-2-3-1، فتكون الخط الخلفي من سيدريك سواريس وجابريال ماجالهاييس ودافيد لويز وكيران تيرني، ووقف توماس بارتي إلى جانب جرانيت تشاكا في منتصف الملعب، فيما تحرك الثلاثي بوكايو ساكا وإميل سميث رو ومارتن أوديجارد، خلف المهاجم الصريح ألكسندر لاكازيت.
 

في الناحية المقابلة، لجأ مدرب توتنهام جوزيه مورينيو لطريقة اللعب ذاتها 4-2-3-1، حيث وقف توبي ألديرفيريلد إلى جانب دافينسون سانشيز في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين مات دوهيرتي وسيرجيو ريجيلون، وتمركز الثنائي إميل هويبرج وتانجوي ندومبيلي في وسط الملعب، وتحرك الثلاثي لوكاس مورا وجاريث بيل وسون هيونج مين، خلف المهاجم الصريح وهداف الفريق هاري كين.

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