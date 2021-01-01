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تركيا تعبر قلقها العميق وإدانتها لقرار كوسوفو بافتتاح سفارة في القدس

الأحد 14 مارس 2021 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تعبر قلقها العميق وإدانتها لقرار كوسوفو بافتتاح سفارة في القدس



انقرة /سما/

أعربت تركيا، اليوم الأحد، عن أسفها لقرار كوسوفو فتح سفارة لها لدى إسرائيل في القدس، مؤكدة أن الإجراء يضر بحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس وجود دولتين.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "تركيا تعبر قلقها العميق وإدانتها للقرار"، مبينة أن "قرار كوسوفو بافتتاح سفارة في القدس، متجاهلة وضع الشعب الفلسطيني، مؤسف للغاية ويضر بحل الدولتين وأمال السلام في المنطقة".

وأضاف البيان أن تركيا " تدعو زعماء كوسوفو إلى التراجع عن هذه الخطوة غير الشرعية وغير المسؤولة"، مشيرة إلى أنهم "تصرفوا بشكل مخالف لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع القدس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جمهورية كوسوفو فتح "بعثة دبلوماسية" في القدس.

وقالت وزارة خارجية كوسوفو في بيان بثه التلفزيون الرسمي: إن "تركيب لوحة رسمية وعلم في سفارة كوسوفو في إسرائيل يدعم التزام حكومة كوسوفو بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لإنشاء بعثة دبلوماسية في القدس".

#تركيا #كوسوفو #اسرائيل #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

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