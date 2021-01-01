الصحة الاسرائيلية تدرس إلغاء إلزام وضع الكمامة بدءًا من الأسبوع المقبل

القدس المحتلة /سما/

تتجهّز وزارة الصحّة الإسرائيليّة إلى إلغاء قانون إلزام وضع الكمامة في الأماكن العامة، بدءًا من الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرت القناة 12.

ونقلت القناة عن مسؤولين في وزارة الصحّة أنهم يتجهّزون كذلك لإعادة الطيران خلال الشهر المقبل، إلى دول تعترف بالجواز الأخضر الإسرائيلي، مثل قبرص وجورجيا واليونان.

ومن المقرّر أنّ تدخل تسهيلات أخرى حيّز التنفيذ، الأحد المقبل، منها فتح الملاهي الليليّة، بالإضافة إلى عدم فرض تقييدات إضافيّة خلال عيد الفصح العبري.

وتجاوز عدد وفيات كورونا في إسرائيل، اليوم، الأحد، 6000 وفاة. ومع ذلك، يواصل مُعامل تناقل العدوى (R) الانخفاض وتوقف عند 0.78 بعد أن تجاوز في الأسبوع الماضي 1، فيما استبعد وزير الصحة الإسرائيلية، يولي إدلشتاين، فرض الإغلاق بعد الانتخابات المقرّرة الأسبوع المقبل.

وانضم إدلشتاين إلى موقف منسق مكافحة كورونا، بروفيسور نحمان أش، قائلا "لا أعتقد أنه سيتم فرض الإغلاق بعد الانتخابات وخلال عيد الفصح العبري"، وعزا الوزير ذلك إلى البيانات والإحصاءات التي يتم تسجيلها.

ووصف إدلشتاين البيانات التي سجلت بـ"المشجعة"، قائلا "هذه بيانات مشجعة للغاية، تحدث لنا المعجزة نفسها التي حلمنا بها جميعا، وهي معجزة اللقاحات"، وأضاف "لقد تم تطعيم أكثر من خمسة ملايين شخص، وبفضل هذه الخطوة نحن نتواجد الآن بهذا الوضع، وعليه لا يوجد سبب لفرض الإغلاق حتى عيد الفصح".

وبشأن مشاكل فتح المطار وقضية التجمهر للمواطنين الذي يرفضون تلقي اللقاح، قال إدلشتاين إن "معطيات القادمين لتلقي اللقاح الثاني ممتازة، بحيث أن 98% ممن حصلوا على الجرعة الأولى يعودون لتلقي الجرعة الثانية".

وبخصوص فتح المطار، قال وزير الصحة "الجميع يروج لذلك لدوافع انتخابية، فوزارة الصحة لم تطلب فتح المطار، ولكن لا يمكن منع المواطنين الإسرائيليين في الخارج من الحضور والتصويت ".

وأضاف إدلشتاين "نحاول السيطرة على الأرقام والمعدل اليومي للإصابات، يوجد حاليا حوالي 3000 شخص يتم تشخيص إصابتهم بالفيروس، ولدينا أساور إلكترونية لمن يتواجد بالحجر الصحي ممن عادوا من خارج البلاد، ونحاول السيطرة لمنع دخول طفرات جديدة إلى البلاد، نحن حاليا في وضع تجريبي ونعمل بجد لتوسيعه وإحضار المزيد من الأساور الإلكترونية".