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نتنياهو يخشى التحليق في المجال الجوي السعودي لهذا السبب...

الأحد 14 مارس 2021 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يخشى التحليق في المجال الجوي السعودي لهذا السبب...



القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قيام الأجهزة الأمنية بإثنائه عن التحليق في المجال الجوي السعودي، مشيرا لسبب يكمن وراء ذلك.

 ونقلت القناة “13" الإسرائيلية تصريحات نتنياهو التي قال فيها إنه "تم إثناؤه عن السفر إلى الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المنصرم، في أول زيارة رسمية له، عبر المجال الجوي السعودي، جراء تهديدات صواريخ من اليمن".


وكشفت القناة الإسرائيلية في تقرير لها أن "هناك أيضا مشاكل مع المجال الجوي للمملكة السعودية، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها المسلحون الحوثيون من اليمن".
وكان نتنياهو قد أرجأ زيارته إلى الإمارات الخميس المنصرم بعد رفض الأردن المرور عبر أجواءه، ردا فيما يبدو على عرقلة زيارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله إلى المسجد الأقصى الأربعاء الماضي.

وتصعد جماعة أنصار الله هجماتها مؤخرا ضد الأراضي السعودية ردا على تكثيف التحالف بقيادة المملكة عملياته في اليمن ضد الجماعة دعما لقوات الحكومة التي تسعى لاستعادة السيطرة على الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون منذ 2014.

#نتنياهو #المجال الجوي السعودي #اليمن #السعودية #اسرائيل

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