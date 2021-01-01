إسرائيل: أقل من 10% من مرضى كورونا بالمستشفيات تلقوا التطعيم

القدس المحتلة /سما/

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن بيانات جديدة تعزز نجاح حملة التطعيم الشاملة، إذ تظهر انخفاضا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا ممن يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات.

ووفقًا للأرقام الجديدة التي عممتها وزارة الصحة الاسرائيلية، فإن نسبة الذين تلقوا اللقاح من بين المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات قد بلغت أقل من 10٪ منهم.

وقالت الوزارة إن الانخفاض المذهل في عدد المصابين بكورونا يرجع إلى فعالية لقاح فايزر، الذي يوفر حماية تقدر نسبتها 95٪ ضد الفيروس.

وقد تلقى حتى الآن أكثر من 5.1 مليون مواطن في إسرائيل (من اصل 9.2 مليون) الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى أكثر من 4 ملايين مواطن كلا الجرعتين.

ولقاح فايزر فعال بنسبة 97٪ ضد الحالات العرضية والأشكال الحادة لفيروس كورونا، وفقًا لدراسة طبية ميدانية، مما يحسن البيانات المعروفة بالفعل عن خصائص هذا اللقاح.

ويستشف من البيانات كذلك أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في إسرائيل هم خير دليل ملموس حتى الآن على فعالية لقاح في التصدي لفيروس ورونا، وفقًا لبيان صادر عن مختبرات Pfizer / BioNTech ووزارة الصحة الإسرائيلية.

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الأحد، إنه تم رصد 773 شخصًا أصيبوا بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، علما بأنه تم إجراء 27،026 اختبار للكشف عن الفيروس لذات الفترة.

ويعتبر ما لا يقل عن 644 مريضا في حالة حرجة حاليا، بينما 191 منهم يستعينون بأجهزة التنفس الصناعي. ويبلغ عدد حالات الوفاة جراء الفيروس في إسرائيل منذ بداية تفشيه ولغاية اليوم 5992 حالة.