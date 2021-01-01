الجيش الإسرائيلي يكشف عن منظومة متنقلة لقذائف هاون دقيقة.. اليك تفاصيلها

القدس المحتلة /سما/

كشفت قناة "كان" العبرية، أن وزارة الجيش الإسرائيلي أكملت بنجاح سلسلة تجارب على منظومة متنقلة لقذائف هاون دقيقة من عيار 120 مليمتر، موجهة بواسطة أشعة الليزر ونظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (GPS).



وأوضحت القناة أن ذراع البر بالجيش الإسرائيلي أجرى هذه التجارب بالتعاون مع شركة "إلبيت" الإسرائيلية للصناعات العسكرية.



وتتميز المنظومة الجديدة التي أُطلق عليها اسم "الشوكة الفولاذية" بقدرتها على إطلاق هذه القذائف على أهداف معادية بشكل دقيق دون إلحاق الأضرار بما حولها.



وأكدت القناة أن وزارة الجيش تستعد لتسليم أولى بطاريات هذه المنظومة إلى الجيش الإسرائيلي قريبًا.







