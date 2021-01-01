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محافظ جنين يقرر إغلاق المحافظة من الأربعاء حتى الأحد القادم

الأحد 14 مارس 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يقرر إغلاق المحافظة من الأربعاء حتى الأحد القادم



جنين /سما/

قرر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، الاغلاق الشامل لجميع مناحي الحياة في المحافظة من صباح يوم الأربعاء القادم، 2021/3/17، وحتى صباح يوم الأحد 2021/3/21 باستثناء القطاع الصحي والمخابز والصيدليات.

جاء ذلك في بيان صادر عنه، بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في محافظة جنين وبناء على توصيات لجنة الطوارئ المركزية التي انعقدت في المحافظة مساء اليوم الأحد، واستكمالا للقرار الإداري الصادر عنه مساء أمس.

وبخصوص القطاعات المشمولة/ المستثناة من الإغلاق، قرر الرجوب: اغلاق كافة البنوك ومعارض استقبال الزبائن في الشركات الخاصة (الاتصالات وشركات التأمين وجوال والوطنية...) منذ صباح يوم غد الاثنين 2021/3/15 وحتى صباح يوم الأحد 2021/3/21.

وفتح جميع المنشآت والمحلات التجارية غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا. واستمرار حركة نقل البضائع التجارية والمنتجات الزراعية داخل المحافظة ومع المحافظات الأخرى دون الحاجة لتصاريح مرور خاصة (الاكتفاء بالفواتير والارساليات وشهادات المنشأ والوثائق المعتادة.

#محافظ جنين #اغلاق #فيروس كورونا

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