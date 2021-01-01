إغلاق محافظة أريحا والأغوار بسبب تفشي وباء "كورونا"

أريحا /سما/

أعلن محافظ أريحا والأغوار، جهاد يوسف، اليوم الأحد، عن إغلاق المحافظة في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة، ومنع إقامة جميع الأنشطة التجارية وحركة السيارات داخل المحافظة، حتى صباح يوم الأحد المقبل.

واستثنى القرار، محلات البقالة والملاحم، ومحلات الخضار والدواجن، حيث يسمح بالعمل لهم يوم الثلاثاء والخميس فقط، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.

كما استثنى القرار الصيدليات والمخابز، حيث يسمح لهم بالعمل طيلة فترة الاغلاق، وشدد المحافظ يوسف على ضرورة التشديد في الرقابة والالتزام بإجراءات الوقاية.

وأكّد القرار على إغلاق جميع رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، مع السماح لبعض الموظفين الإداريين بالوصول إلى مدارسهم، مع البقاء على التعليم الوجاهي لطلبة الثانوية العامة.

ومنع القرار، الحركة بين محافظة أريحا والأغوار وباقي المحافظات الفلسطينية، ويستثنى من ذلك المنع تنقل الطواقم الطبية وعملية نقل البضائع الضرورية والزراعية والخدماتية للمواطنين.

وأبقى القرار على عمل البلدية، في تقديم خدماتها للمواطنين، كما تعمل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة في المحافظة بنظام الطوارئ، على ألا يتعدى عدد العاملين في أي مؤسسة أكثر من 30% من طواقمها.

وتعمل البنوك الفلسطينية، وفقًا للقرار، بوتيرة حالة الطوارئ وفق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد بهذا الخصوص.

وشدّد القرار، على منع الجمهرة والتجمع وبيوت العزاء والاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال، محذّرًا أنّ من يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، بناء على قانون رقم 7 لسنة 2020 للمخالفين.