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مواطنون يُزيلون خط مياه واصل لبؤرة استيطانية شرق نابلس

الأحد 14 مارس 2021 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواطنون يُزيلون خط مياه واصل لبؤرة استيطانية شرق نابلس



نابلس /سما/

أزال شبان من قرية بيت دجن شرق نابلس، اليوم الأحد، من إزالة خط مياه واصل للبؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون قبل قرابة خمسة أشهر، شرق القرية.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية سليم أبو جيش، في تصريح صحفي: "إنّ الشبان تمكنوا من الوصول للبؤرة الاستيطانية التي يتواجد فيها عدد من المستوطنين وحظيرة للمواشي، وتمكنوا من تدمير خط المياه الواصل للبؤرة".

وأضاف أبو جيش أنّ قوات الاحتلال وصلت للبؤرة وأطلقت القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع اتجاه الشبان.

وأشار إلى أنّ المستوطنين أقاموا البؤرة الاستيطانية قبل قرابة خمسة أشهر، في المنطقة الواقعة شمال شرق قرية بيت دجن والمطلة على الأغوار، حيث تشهد القرية مسيرات مناهضة للاستيطان كل يوم جمعة منذ إقامتها.

#قرية بيت دجن #نابلس #بؤرة استيطانية

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