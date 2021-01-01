التيار الإصلاحي في فتح: افتتاح سفارة التشيك بالقدس لا يحقق الاستقرار في المنطقة

غزة /سما/

أكّد الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح" ديمتري دلياني، على أنّ افتتاح سفارة دولة "التشيك"، في مدينة القدس المحتلة لا يحقق الاستقرار في المنطقة والشرق الأوسط.

وأضاف دلياني في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن "افتتاح مكتب سفارة التشيك في القدس هو أمر خارج عن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات المنعقدة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال".

وتابع أن هذا القرار يعيق أي تقدم في العملية السياسية ويبعدنا عن تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح، أن قرار دولة التشيك بنقل سفارتها إلى القدس كان معروفاً منذ وقت طويل من خلال بعض التسريبات الإعلامية، إلا أن السلطة الفلسطينية لم تحرك ساكناً لمنع اتخاذ القرار وهو أمر مريب ومثير للشكوك حول نوايا وفاعلية الجهاز الدبلوماسي الفلسطيني الذي يتكبد الهزائم بشكل متتالي بحيث أصبح الفشل نهجه الثابت الوحيد.