إليسا تشن هجوما حدا على المسؤولين في لبنان بعد تردى الأوضاع الاقتصادية

بيروت /سما/

شنت الفنانة اللبنانية إليسا اليوم الأحد، هجوماً على المسؤولين في لبنان، بعد تردى الأوضاع الاقتصادية فيها جراء تراجع سعر الليرة اللبنانية، ووصولها لمستويات متدنية جداً.

وقالت إليسا عبر حسابها الرسمي على توتير: "كيف ممكن مسؤولين يعملوا ببلدن هيك، كيف ممكن يدمرو بلدن ويجوعوا شعبن، شو هل الإجرام، شو هل الحقارة، انتوا زبالة كلكن كلكن والناس اللي مألهينكن زبلة أكتر منكن ! بعتذر بس تفه عليكن كلكن".

كيف ممكن مسؤولين يعملوا ببلدن هيك، كيف ممكن يدمرو بلدن ويجوعوا شعبن ، شو هل الاجرام ، شو هل الحقارة ، انتوا زبالة كلكن كلكن والناس اللي مألهينكن زبلة اكتر منكن ! بعتذر بس #تفه عليكن كلكن — Elissa (@elissakh) March 12, 2021

يُشار إلى أنّ لبنان تمر بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وسط تعثر تشكيل حكومة جديدة، منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/ آب الماضي.