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إليسا تشن هجوما حدا على المسؤولين في لبنان بعد تردى الأوضاع الاقتصادية

الأحد 14 مارس 2021 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا تشن هجوما حدا على المسؤولين في لبنان بعد تردى الأوضاع الاقتصادية



بيروت /سما/

شنت الفنانة اللبنانية إليسا اليوم الأحد، هجوماً على المسؤولين في لبنان، بعد تردى الأوضاع الاقتصادية فيها جراء تراجع سعر الليرة اللبنانية، ووصولها لمستويات متدنية جداً.

وقالت إليسا عبر حسابها الرسمي على توتير: "كيف ممكن مسؤولين يعملوا ببلدن هيك، كيف ممكن يدمرو بلدن ويجوعوا شعبن، شو هل الإجرام، شو هل الحقارة، انتوا زبالة كلكن كلكن والناس اللي مألهينكن زبلة أكتر منكن ! بعتذر بس تفه عليكن كلكن".

يُشار إلى أنّ لبنان تمر بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وسط تعثر تشكيل حكومة جديدة، منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/ آب الماضي.

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