  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مذكرة تفاهم بين كوريا الجنوبية وإسرائيل لصناعة طائرات مسيرة

الأحد 14 مارس 2021 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذكرة تفاهم بين كوريا الجنوبية وإسرائيل لصناعة طائرات مسيرة



سول /سما/ د ب أ

 أعلنت المؤسسة الكورية لصناعة الطيران والفضاء اليوم الأحد، أنها وقعت على مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع تصنيع طائرات مسيرة للجيل القادم مع مؤسسة "إلبيت" للدفاع الإسرائيلية.

ويشار إلى أن شركة إلبيت هي شركة إسرائيلية للصناعات الدفاعية، وتمتلك تقنيات حديثة في مجالات الطيران والفضاء والطائرات المسيرة.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإنه بموجب الاتفاق الموقع سيسعى الجانبان إلى تطوير نظام الطائرات المسيرة للجيل القادم وتسويقها في الأسواق المحلية والخارجية.

وقال مسؤول في المؤسسة الكورية لصناعة الطيران والفضاء إن "تنقية صناعة الطائرات المسيرة مجال واعد للنمو، وسنسعى إلى إيجاد الأسواق في القطاعين المدني والعسكري، عبر توسيع التعاون مع شركائنا داخل وخارج البلاد".

#كويا الجنوبية #اسرائيل #صناعة طائرات مسيرة

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الاسلامي: إذا قررنا التصويت في الانتخابات الفلسطينية سنختار هذه الجهة

حلس يتحدث عن الانتخابات وقائمة فتح: الحركة أكبر من كل الأسماء ولن يثنينا تراجع البعض

ضجة في إسرائيل بعد الكشف عن إرسال الإمارات طائرة فاخرة لنتنياهو إلى عمّان

كشف تفاصيل جديدة و مثيرة عن دخول الشابة الإسرائيلية إلى سورية

خبراء يكشفون سبب تدهور العلاقات بين الأردن وإسرائيل وماذا سيحدث إذا تدخلت أمريكا ؟

سناب نادر النادر 2021 بث فيديو جديد

شاهد: ردة فعل الفلسطيني بلال محمد على إصابة مروعة تلقاها في عينه بضربة ممنوعة

الأخبار الرئيسية

الصحة تدق ناقوس الخطر: المنحنى الوبائي يتصاعد.. والمستشفيات الحكومية وصلت إلى الخط الأحمر

789

"صدمة بتل أبيب".. تفاصيل جديدة بشأن الخلاف مع الاردن: نتنياهو أوعز بإغلاق المجال الجوي!

هيئة المعابر: الجانب المصري فرض 25 دولاراً إضافية لكل من يغادر قطاع غزة

الرجوب يتحدث عن الانتخابات: ذاهبون لتجديد الشرعية.. ولا خيار سوى إنهاء الانقسام

o

خبراء يكشفون سبب تدهور العلاقات بين الأردن وإسرائيل وماذا سيحدث إذا تدخلت أمريكا ؟

اعلان سما رسائل