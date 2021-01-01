مذكرة تفاهم بين كوريا الجنوبية وإسرائيل لصناعة طائرات مسيرة

سول /سما/ د ب أ

أعلنت المؤسسة الكورية لصناعة الطيران والفضاء اليوم الأحد، أنها وقعت على مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع تصنيع طائرات مسيرة للجيل القادم مع مؤسسة "إلبيت" للدفاع الإسرائيلية.

ويشار إلى أن شركة إلبيت هي شركة إسرائيلية للصناعات الدفاعية، وتمتلك تقنيات حديثة في مجالات الطيران والفضاء والطائرات المسيرة.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإنه بموجب الاتفاق الموقع سيسعى الجانبان إلى تطوير نظام الطائرات المسيرة للجيل القادم وتسويقها في الأسواق المحلية والخارجية.

وقال مسؤول في المؤسسة الكورية لصناعة الطيران والفضاء إن "تنقية صناعة الطائرات المسيرة مجال واعد للنمو، وسنسعى إلى إيجاد الأسواق في القطاعين المدني والعسكري، عبر توسيع التعاون مع شركائنا داخل وخارج البلاد".