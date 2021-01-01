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الاحتلال يعيد التحقيق مع الطفل المقدسي المريض بالسكر عبد الرحمن البشيتي

الأحد 14 مارس 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد التحقيق مع الطفل المقدسي المريض بالسكر عبد الرحمن البشيتي



القدس المحتلة /سما/

أعادت سلطات الاحتلال في القدس المحتلة الفتى المقدسي المريض عبدالرحمن البشيتي (16 عاماً) إلى التحقيق والسجن، اليوم الأحد، إذ توجه لائحة اتهام بحقه.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل الفتى البشيتي بتاريخ 4/ 1/ 2021، بعد تسلل قوة خاصة إلى البلدة القديمة، حيث تسكن عائلته، وهو يعاني من مرض السكر، وتم نقله إلى المستشفى بعد ساعات من اعتقاله، بسبب ارتفاع السكر في دمه، وأُخضع للتحقيق بالرغم من وضعه الصحي، وبعد ثلاثة أسابيع أُفرج عنه بشرط الإبعاد عن منزله، واليوم تتم إعادته إلى السجن بزعم استكمال التحقيق معه.

يذكر أن سلطات الاحتلال في القدس تقوم بشكل متكرر باختطاف الأطفال من خلال الاعتقالات اليومية ومحاكمتهم بأحكام قاسية وغرامات مالية باهظة وقرارات إبعاد عن العائلة.

#سلطات الاحتلال #عبدالرحمن البشيتي #لائحة اتهام

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