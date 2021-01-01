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رسمياً.. كوسوفو تعلن فتح سفارتها في القدس

الأحد 14 مارس 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. كوسوفو تعلن فتح سفارتها في القدس



القدس المحتلة /سما/ أ ف ب

 افتتحت كوسوفو، اليوم الأحد، رسمياً سفارتها في القدس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الكوسوفية.

وتم افتتاح مقر البعثة في احتفال مقتضب رُفع خلاله علم كوسوفو أمام المبنى، وعُلقت على مدخله لافتة حُفر عليها "جمهورية كوسوفو" بالألبانية والعبرية والإنكليزية، بحسب بيان الخارجية.

وستحصل بريشتينا لقاء إقامة بعثتها الدبلوماسية في القدس على اعتراف إسرائيل باستقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008.

وأثار قرار بريشتينا انتقادات، ليس من دول ذات أغلبية مسلمة مثل تركيا فحسب، التي نددت بانتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لكن من داخل الاتحاد الأوروبي كذلك.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن في أيلول خلال قمة لإبرام اتفاق بين كوسوفو وصربيا، عزم كوسوفو وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية.

وأقامت كوسوفو وإسرائيل علاقات دبلوماسية في شباط، ما أثار استياء بلغراد البالغ، التي لا تزال ترفض الاعتراف باستقلال مقاطعتها السابقة.

ولم تحظ كوسوفو بعد باعتراف الصين وروسيا وخمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي باستقلالها.

#كوسوفو #سفارة كوسوفو #القدس #اسرائيل

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