عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة /سما/

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة ما يسمى "بداية شهر نيسان العبري".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 139 مستوطنا الأقصى، خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

وقام المستوطنون خلال جولاتهم في المسجد الأقصى، بأداء صلواتهم وطقوسهم الدينية، وكانت المجموعات المتتالية المقتحمة للأقصى من "النساء من أجل الهيكل، وطلاب المدراس التوراتية، وتقدمهم الحاخامات، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

كما أدى مستوطنون صلوات على أبواب الأقصى من الجهة الخارجية.

ودعت "جماعات الهيكل" لتنظيم اقتحامات واسعة اليوم بمناسبة ما يسمى "الأول من الشهر العبري".