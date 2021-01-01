  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأحد 14 مارس 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة /سما/

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة ما يسمى "بداية شهر نيسان العبري".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 139 مستوطنا الأقصى، خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

وقام المستوطنون خلال جولاتهم في المسجد الأقصى، بأداء صلواتهم وطقوسهم الدينية، وكانت المجموعات المتتالية المقتحمة للأقصى من "النساء من أجل الهيكل، وطلاب المدراس التوراتية، وتقدمهم الحاخامات، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

كما أدى مستوطنون صلوات على أبواب الأقصى من الجهة الخارجية.

ودعت "جماعات الهيكل" لتنظيم اقتحامات واسعة اليوم بمناسبة ما يسمى "الأول من الشهر العبري".

#مستوطنون #اعتداءات المستوطنين #المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الاسلامي: إذا قررنا التصويت في الانتخابات الفلسطينية سنختار هذه الجهة

حلس يتحدث عن الانتخابات وقائمة فتح: الحركة أكبر من كل الأسماء ولن يثنينا تراجع البعض

ضجة في إسرائيل بعد الكشف عن إرسال الإمارات طائرة فاخرة لنتنياهو إلى عمّان

كشف تفاصيل جديدة و مثيرة عن دخول الشابة الإسرائيلية إلى سورية

خبراء يكشفون سبب تدهور العلاقات بين الأردن وإسرائيل وماذا سيحدث إذا تدخلت أمريكا ؟

سناب نادر النادر 2021 بث فيديو جديد

شاهد: ردة فعل الفلسطيني بلال محمد على إصابة مروعة تلقاها في عينه بضربة ممنوعة

الأخبار الرئيسية

الصحة تدق ناقوس الخطر: المنحنى الوبائي يتصاعد.. والمستشفيات الحكومية وصلت إلى الخط الأحمر

789

"صدمة بتل أبيب".. تفاصيل جديدة بشأن الخلاف مع الاردن: نتنياهو أوعز بإغلاق المجال الجوي!

هيئة المعابر: الجانب المصري فرض 25 دولاراً إضافية لكل من يغادر قطاع غزة

الرجوب يتحدث عن الانتخابات: ذاهبون لتجديد الشرعية.. ولا خيار سوى إنهاء الانقسام

o

خبراء يكشفون سبب تدهور العلاقات بين الأردن وإسرائيل وماذا سيحدث إذا تدخلت أمريكا ؟

اعلان سما رسائل