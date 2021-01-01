سفارتنا بالقاهرة تودع 100 كتاب فلسطيني بمكتبة العاصمة الإدارية

القاهرة /سما/

أودعت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مائة كتاب فلسطيني لعناوين تغطي القضية الفلسطينية في كافة المجالات التاريخية والجغرافية والسياسية والأدبية، وذلك لعرضها بمكتبة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنا مع يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية الموافق الثالث عشر من مارس من كل عام .

جاء ذلك في أعقاب زيارة رسمية قام بها المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي، حيث سلّم أ.د زين عبد الهادي المشرف العام لمكتبة العاصمة بمدينة الفنون والثقافة الكتب والمطبوعات الفلسطينية والتي حظت بقسم خاص في المكتبة .



واستهل الزيارة المستشار الثقافي والأستاذ أحمد عوض والأستاذة نورهان مسارعي من قسم الشؤون الثقافية بالسفارة ، بجولة في مكتبة العاصمة، حيث كان في استقبالهم اللواء محمد السعدني نائب مدير مدينة الثقافة والفنون ، والدكتورة ولاء عباس المشرف العام لقطاع المحتوى ، والدكتور محمد الرزاز مساعد المشرف العام لقطاع الخدمات ، حيث أطلعهم على أهم ما تحتويه من كتب واصدارات مهمة متنوعة وقاموا بجولة تعريفية بأهم القاعات الموجودة بها .



من جهته نقل المستشار الناجي تحيات سعادة سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، مثنيا على الدور العظيم الذي سيلعبه هذا الصرح الثقافي ليعكس ريادة مصر الثقافية كما عهد لها منذ قدم التاريخ، وتم التوافق بين الناجي وعبد الهادي على تفعيل التبادل الثقافي وتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية من منطلق اهتمام دولة فلسطين بتعزيز التعاون الثقافي والفكري ، والتأكيد على محورية دور الدبلوماسية الثقافية في ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية بمواجهة كل محاولات الاقتلاع والإحلال.



جدير بالذكر أن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية أقيمت على مساحة 127 فدانًا، وتضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها.