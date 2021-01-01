إحصائية مقلقة: لا تزال 69 دولة حول العالم مغلقة أمام السياح

سما /وكالات/

أظهر تقرير منظمة السياحة العالمية (UNWTO أن 32% من الوجهات التي يمكن السفر إليها مغلقة وان معظم هذه الوجهات في آسيا وأوروبا.

وتظهر البيانات الواردة في التقرير أن هناك حاليًا 69 وجهة حول العالم حدودها مغلقة تمامًا أمام السياح. الأماكن التي توجد بها أكثر البلدان انغلاقًا هي في آسيا والمحيط الهادئ (30) وأوروبا (15). آسيا بسبب الرغبة في الحفاظ على الوضع الراهن والنظافة من كورونا وأوروبا لأن الفيروس لا يزال مستعراً فيها بشدة.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، بيرنر بوليكشفيلي ، "لقد استخدمت دول قليلة إغلاق الحدود لمنع انتشار المرض. هدفنا هو جعل هذه الدول تدرك أن هناك حلولًا أخرى للفيروس إلى جانب إغلاق الحدود".

هذه هي الدول الرئيسية المغلقة الآن حول العالم:

النمسا

بلجيكيا

كندا

الصين

تشيلي

جمهورية التشيك

الدنمارك

المانيا

هنغاريا

الهند

يابان

نيوزيلاندا

فيتنام

روسيا

بولندا

إسرائيل